Plan naprawczy Stali czyta się, jak dobrą książkę. 67-stronicowy dokument jest uzupełniony o liczący 22 strony suplement. Do tego dochodzą raport wartości medialnej i rachunek zysków. Czytelnik jest zasypany liczbami i robi wielkie oczy. Jeszcze nigdy dotąd żaden klub nie pokazał tak wiele.

Jest gorzej niż myśleliśmy. 13,3 miliona złotych długu

Z planem Stali zaglądamy do klubowej kuchni . Dowiadujemy się, ile kasowały największe gwiazdy i jak to się stało, że 9-krotny mistrz Polski ma aż 13,3 miliona złotych długu . Dotąd mówiło się początkowo o 10, potem o 12, a tymczasem raport pokazują nową, zdecydowanie gorszą rzeczywistość.

Jak to się stało, że Stal upadła aż tak nisko. Plan mówi o tym w najdrobniejszych szczegółach. Po pierwsze wskazuje na niekorzystną umowę z Discovery podpisaną przez byłego prezesa Marka Grzyba. Umowa na pół miliona euro. Taka sama, jaką mają organizatorzy GP na PGE Narodowym. Tyle że obiekt w Warszawie ma trzykrotnie większą pojemność i pozwala wygenerować większe zyski.

Odejście Bartosza Zmarzlika. Od tego zaczął się dramat Stali

W punkcie b planu dotyczącego przyczyn kryzysu finansowego czytamy o dramatycznych skutkach odejścia Bartosza Zmarzlika. Spadła przez to wartość sportowa i medialna klubu. Poza tym raport wskazuje, że rozstanie ze Zmarzlikiem otworzyło pole do negocjacji pozostałym zawodnikom. Martin Vaculik, Anders Thomsen i Szymon Woźniak wynegocjowali podwyżki na poziomie pensji najdroższego zawodnika ligi. Do tego tematu jeszcze wrócimy.