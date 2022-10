Stadiony zamienią się rynsztok? Chcą zgotować Rosjanom piekło

Klamka zapadła. Po roku przerwy Rosjanie z polskimi paszportami wracają do polskiej ligi. Prezes PZM nie chciał, ale musiał odblokować Artioma Łagutę, Emila Sajfutdinowa i Andrieja Kudriaszowa, żeby nie narazić związku na milionowe odszkodowania. No więc psy szczekają, a Rosjanie jadą dalej.

U nas społeczeństwo jest już tak podzielone w tym temacie (zresztą my Polacy chyba nie umiemy ze sobą rozmawiać), że dalsza akademicka dyskusja nie ma najmniejszego sensu. W wielu przypadkach zamiast racjonalnego myślenia wychodzi próba przekrzyczenia drugiej strony na zasadzie, że moja prawda jest mojsza niż twojsza, albo jajko stara się być mądrzejsze od kury. Jesteśmy już naprawdę blisko ogłoszenia, że robienie sobie złość i wzajemne podgryzanie, to nasz sport narodowy.

Właśnie dlatego strasznie drażni mnie to niepotrzebne tracenie energii na wzajemne przepychanki. Czy będziemy dalej pluli na siebie jadem, czy obrzucimy się błotem, czy zawieszenie Rosjan zostałoby utrzymane w mocy i tak do niczego konstruktywnego nie dojdziemy. I tak zawsze jednym będzie radość, drugim smutek. Kiedy w jednym domu będą otwierać szampany, w drugim rozpocznie się stypa. Tak było, tak jest i tak będzie.

Cieszmy się żużlem, niech on będzie ciągle na pierwszym planie w swojej czystej postaci. W głównych wydarzeniach wiadomości stawiajmy go w pozytywnym świetle. Niech ewentualna zła otoczka nie przykryje nam widowiska, bo żużel był stawiany za wzór sportu rodzinnego, a coraz więcej w nim niestety wszelakiej maści konfliktów i nieporozumień. Następny odcinek żużla na cenzurowanym nie jest nikomu do szczęścia potrzebny. Już przecież walczymy z łatką dyscypliny, która z prędkością światła pędzi do samozagłady.