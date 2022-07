Stadion zaleje się kibicami. Szykuje się wielkie święto

Pod Jasną Górą szykuje się wielkie żużlowe święto i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Kibice już zrobili swoje. To, że swoje zrobią też główni bohaterowie też mamy właściwie jak w banku. W niedzielny wieczór dojdzie bowiem do starcia na absolutnym szczycie PGE Ekstraligi. Z jednej strony odrodzony zielona-energia.com Włókniarz z powracającym Fredrikiem Lindgrenem, perfekcyjnym u siebie Leonem Madsenem oraz walczącym jak lew Kacprem Woryną. Z drugiej Motor, który już tydzień temu przypieczętował pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym i jak na razie nie zaznał ani razu goryczy porażki. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie kolejki?