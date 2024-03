Stadion w polskim mieście zyska nowy blask. Prezydent pęka z dumy

OK Bedmet Kolejarza nadal wspiera też spora grupa kibiców. Co prawda nie mamy oficjalnych danych dotyczących frekwencji, ale patrząc na same zdjęcia można stwierdzić, że to właśnie w Opolu fajni najliczniej odwiedzają stadion w Krajowej Lidze Żużlowej. Wielu z nich narzeka na komfort oglądania zmagań. Obiekt robi się przestarzały i przydałby mu się generalny remont. O to też zresztą apelował klub do prezydenta miasta. Prośby wreszcie zostały wysłuchane. Po Internecie już hula wizualizacja.