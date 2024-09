Stadion Śląski znów się zapełni. Wszyscy chcą zobaczyć złoto Polaka

Żużel. Wielki turniej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jacek Frątczak wskazał faworyta do złota

Jacek Frątczak, komentator zawodów SEC, uważa, że Polacy są w stanie odrobić stratę do Lebiediewa, jednak będzie o to bardzo ciężko. - Finał IMP w Lublinie pokazał, że 5-6 punktów w żużlu nie robi różnicy i można to odrobić. Myślę jednak, że Andrzej będzie bardziej głodny żużla niż pozostali, większość z nich uczestniczy, chociażby w play-off. Mówiąc wprost, wydaje mi się, nie on już tego nie wypuści - mówi nam Jacek Frątczak.



Żużlowy ekspert przypomina, że rywalizacja w Chorzowie nie będzie ograniczać się tylko do walki o złoto. - Pamiętajmy, że gra toczy się też o podium oraz o starty w przyszłorocznym cyklu SEC. Jestem ciekaw całej oprawy. Wygląda na to, że organizatorzy wykorzystają potencjał całego ośrodka i województwa. Sportowo to się wszystko broni - dodaje.