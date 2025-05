Stadion pęknie w szwach. Czterokrotny mistrz Polski zarobi fortunę

Jeszcze chwila i nie będzie biletów na piątkowe derby "Aniołów" z Bayersystem GKM-em. Dzień przed spotkaniem w sprzedaży dostępnych jest około półtora tysiąca wejściówek . Wiele na to wskazuje, że mecz obejrzy komplet kibiców.

Świetna frekwencja na Motoarenie w Toruniu

Wraz z wynikami rośnie zainteresowanie wśród kibiców. Na Motoarenę w Toruniu jeszcze dwa lata temu przychodziło średnio 8 828 tysięcy widzów . Coś drgnęło już rok temu, bo ta liczba zwiększyła się do nieco ponad 11 tysięcy. Teraz po dwóch domowych meczach wynosi ona aż 13 250 i po najbliższych derbach znów podskoczy.

Apator zbije fortunę

Duńczyk w tym sezonie spisuje się znakomicie i niczym nie przypomina siebie z zeszłego roku. No może poza tym, że nadal rzadko trzyma presję w kluczowych momentach, co w sumie zespół przypłacił pierwszą porażką w Zielonej Górze.

Muszą zatrzymać Michelsena

Nie można jednak powiedzieć, że w Toruniu panuje względny spokój. Choć klub zabezpieczył się kontraktami do 2026 roku z Patrykiem Dudkiem, Emilem Sajfutdinowem i Robertem Lambertem, to pozostaje jeszcze kwestia zawodnika U24. Wiek ten po tegorocznych zmaganiach kończy Jan Kvech. A jak dobrze wiemy, jakościowych zawodników do lat 24 brakuje.