Stadion „odleciał”. Zmarzlik coraz bliżej największych legend

/ Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Motoarena w sobotni wieczór zgonie z oczekiwaniami zapełniła się kibicami, którzy do Torunia przyjechali w jasnym celu - świętowania czwartego tytułu mistrza świata w karierze Bartosza Zmarzlika. Polak przed ostatnią rundą po dyskwalifikacji w Vojens miał zaledwie sześć punktów zapasu nad drugim Fredrikiem Lindgrenem, więc na torze mogło zdarzyć się dosłownie wszystko.

/ Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dwaj wielcy kandydaci do złotego medalu od początku do końca szli ze sobą łeb w łeb. Przykładowo jeżeli wygrywał nasz rodak, to momentalnie tym samym odpowiadał Szwed. Obaj bezproblemowo przeszli rundę zasadniczą i w pewnym stylu zameldowali się w najlepszej ósemce turnieju.

/ Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Polskim fanom powody do radości poza wychowankiem Stali Gorzów dał również Patryk Dudek. Reprezentant miejscowego For Nature Solutions Apatora wreszcie pojechał na solidnym poziomie i pozytywnie zaskoczył organizatorów cyklu. Niestety poziomem nie doszusował do niego Dominik Kubera. Jeden z kandydatów do przyszłorocznej stałej dzikiej karty strasznie męczył się na Motoarenie i ostatecznie nie zdołał pokazać się publiczności w półfinale.

/ Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wraz z każdym kolejnym wyścigiem atmosfera stawała się coraz bardziej wyjątkowa. Głośni kibice w biało-czerwonych barwach nie szczędzili gardeł, a "Orły" odwdzięczyli się im awansem do wielkiego finału. Do biegu z udziałem czołowej czwórki dostał się też jednak Fredrik Lindgren, który zachowywał szanse na złoto.

/ Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

W najważniejszym momencie tegorocznych zmagań wojnę nerwów wygrał Bartosz Zmarzlik. 28-latek wystrzelił jak z katapulty i po raz czwarty w karierze doprowadził fanów do euforii. Walczący z nim o mistrzostwo Szwed tylko z daleka przyglądał się odjeżdżającemu numerowi 95. Kolega klubowy Polaka z Lublina jedyne co mógł zrobić, to bronić drugiej pozycji przed nacierającym Leonem Madsenem.

/ Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Obecny zawodnik Platinum Motoru w sobotni wieczór niewątpliwie przeszedł do historii i mając cztery tytuły na koncie zbliżył się do największych legend czarnego sportu. Do prowadzących w zestawieniu Tony’ego Rickardssona oraz Ivana Maugera brakuje mu zaledwie dwóch krążków koloru złotego.

Fredrik Lindgren / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski