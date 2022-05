Stadion jak sanatorium. Druga młodość legendy!

Przemysław Półgęsek Żużel

Jarosław Hampel znów jest wielki! Toruńska Motoarena pozwoliła mu się odbudować. To właśnie jego świetna dyspozycja pozwoliła Motorowi zwyciężyć w Toruniu. Pięciu przeciw siedmiu? To żaden problem! Podopieczni Jacka Ziółkowskiego udowodnili, że nawet osłabieni pozostają głównym kandydatem do awansu.

Zdjęcie Mateusz Cierniak i Wiktor Lampart / Rafał Włosek / Newspix