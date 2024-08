Śrubuje niebotyczny rekord. Polski mistrz świata może mu pozazdrościć

Bartosz Zmarzlik nie może zaliczyć Grand Prix w Cardiff do udanych. Polak po raz pierwszy od pięciu sezonów nie awansował do półfinałowego wyścigu. W zupełnie innych nastrojach z Cardiff wyjadą Brytyjczycy, którzy zakończyli zmagania w Grand Prix Wielkiej Brytanii z dubletem. Zwyciężył Daniel Bewley, a drugi był Robert Lambert.

Żużel. Bewley śrubuje swój rekord. Zmarzlik może patrzeć z zazdrością

To trzeci sezon Daniela Bewleya w roli stałego uczestnika cyklu Grand Prix. Brytyjczyk, który przez ekspertów uważany jest za zawodnika, który ma odebrać mistrzostwo świata Zmarzlikowi , jak na razie śrubuje swój rekord. Zawodnik ze stajni Monster Energy czterokrotnie meldował się jak do tej pory w finałowym wyścigu pojedynczej rundy Grand Prix, a kiedy już to robił, za każdym razem wygrywał.

- Szczerze mówiąc, wolałbym częściej w ostatnich latach awansować do finałów, niż wszystkie je zwyciężać. Tak czy inaczej, nie mam na co narzekać - mówi Daniel Bewley.

Żużel. Bewley zrobił wielki krok ku utrzymaniu w cyklu

- Zdobyłem 24 punkty w ten weekend, ale wciąż mam ich aż 80 do zdobycia. Wiem, jaka jest sytuacja w klasyfikacji generalnej. Nie liczę na dziką kartę, ani tym podobne rozwiązania. Sam chcę skoczyć na szczyt i do tego będę dążyć - mówi Bewley.

Żużel. Bewley przyznaje, jaka jest jego główna wada

Daniel Bewley przyznaje, że brakuje mu powtarzalności i konsekwencji w jeździe. To jego główne źródło problemów. - Brakuje mi konsekwencji. Nie awansowałem z kilku wyścigów półfinałowych, a czułem, że powinienem to zrobić. Konsekwencja to klucz do sukcesu - zakończył Daniel Bewley.