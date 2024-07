Spytaliśmy gwiazdę o transfer. Padła jasna deklaracja

Żużel. Andrzej Lebiediew pozostanie w Lesznie? Jasna odpowiedź gwiazdy

- Koncentruję się na tym, co mamy do zrobienia. Szczerze mówiąc nie wiem czy klub rozmawia z zawodnikami na przyszły sezon. Wydaje mi się, że zapewnili nam komfort, żebyśmy się skupili na bieżących rozgrywkach, a nie na kolejnym sezonie. Chciałbym usiąść do rozmów, bo podoba mi się tor, kibice, zarząd i wszystko dookoła. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie z nikim z Unii ani z zewnątrz nie negocjowałem żadnych umów

Wyżyli się na swoim zawodniku. Wrócił myślami do tamtych zdarzeń

Klub, po całym zamieszaniu, sprawdził monitoring, aby upewnić się, czy nie doszło do naruszenia nietykalności. Lebiediew po tym zdarzeniu kipiał złością i szybkim tempem wrócił do szatni. - Nie chcę do tego wracać. 99,9% kibiców jest wspaniałych i rozumieją specyfikę tego sportu. Wiedzą, co zawodnicy przeżywają i w jaki sposób zarabiają. Zdobywanie punktów to jest nasz chleb. To nasza praca i miłość, a 0,01% kibiców nie rozumie i nie czuje w ogóle tego żużla. Tak bym to ujął - kończy.