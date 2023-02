Spytali go o piękną żonę. Rozwiał wątpliwości

Słowacki żużlowiec to w tym momencie klasa sama w sobie. Co prawda potrzebował on paru lat na rozkręcenie swojej kariery, jednak gdy w końcu się udało, to z miejsca stał się jednym z najlepszych zawodników świata. Obecnie Martin Vaculik z dobrym skutkiem ściga w PGE Ekstralidze oraz robi mnóstwo pozytywnego szumu w silnie obsadzonym cyklu Grand Prix. W nadchodzącym sezonie nowy kapitan ebut.pl Stali Gorzów chce nie tylko pokazać, że potrafi zastąpić Bartosza Zmarzlika w drużynie z Gorzowa, ale i wreszcie zostać medalistą indywidualnych mistrzostw świata. Pomóc ma mu w tym przede wszystkim ogromne doświadczenie, bowiem gwiazda owalnych torów ma już 32 lata.

Nie bez powodu wspominamy o wieku, ponieważ kariera zawodowego sportowca nie trwa wiecznie. Zdają sobie z tego sprawę również kibice, którzy wiedzą, że przed Martinem jeszcze wiele lat udanych startów, lecz już teraz postanowili zapytać się go o długofalowe plany na przyszłość. Jeden z fanów głównemu bohaterowi naszego tekstu zaproponował nawet aktorstwo, ze względu na to, iż tym na co dzień zajmuje się partnerka życiowa Vaculika, czyli Kristina Turjanova. Kobieta w swojej ojczyźnie robi zresztą furorę i jest o wiele bardziej rozpoznawalna niż ryzykujący życie jej mąż.

Martin Vaculik nie chce być aktorem

Zawodnik odpowiadając na wiadomość nie powiedział niczego odkrywczego i dał jasno do zrozumienia, że niezbyt interesuje go status celebryty. - Chcę się trzymać mojego zawodu jak najdłużej i czerpać z niego ogromną motywację. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat będę w tym dobry. Na pewno nie pójdę śladem małżonki - oznajmił, uspokajając jednocześnie swoich najwierniejszych sympatyków. To bowiem jasna deklaracja kontynuowania kariery i chęci zdobycia czegoś wielkiego na arenie międzynarodowej.

Kto wie, może medal mistrzostw świata w gablocie Słowaka pojawi się już w tym roku. Nowa funkcja w ebut.pl Stali Gorzów powinna dać mu pozytywnego kopa do działania i uwolnić dodatkowe pokłady energii. Czy tak się stanie, zobaczymy za kilka tygodni, ponieważ w marcu w naszym kraju odbędą się pierwsze sparingi, które powiedzą nam wiele o formie najlepszych zawodników globu.

