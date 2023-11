Sprzedał akcje, dał kasę na „Wesele”, a teraz wraca budować

Nie uwierzycie w to, kto będzie budował nowy park maszyn na stadionie Falubazu Zielona Góra. Prezydent miasta Janusz Kubicki napisał niedawno w mediach społecznościowych, że zrobią to „nasi”, czyli Commercial Network Service z zielonogórskiego osiedla Zacisze. Na czele zarządu tejże spółki stoi Zdzisław Tymczyszyn, były prezes i udziałowiec spółki Falubaz. 5 lat temu wypchano go z klubu, teraz zarobi 6,5 miliona złotych na miejskiej inwestycji.