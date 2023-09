Sprzeczne informacje. Co dalej z wielkim turniejem?

W sobotę przed zawodami w Cardiff rozmawialiśmy z kilkoma przedstawicielami miejscowych mediów . Każdy z nas powiedział to samo: Grand Prix w przyszłym roku mocno zagrożone. Postanowiliśmy dopytać, o co dokładnie chodzi. Udało się ustalić, że w związku z nierentownością turnieju (pochłania duże koszty, a ludzi przychodzi mało) rozważana jest inna lokalizacja. A nawet dwie. Obie byłyby całkowicie nowymi dla cyklu.

Mowa o Wembley i o Manchesterze. Pierwszy turniej odbyłby się oczywiście na sztucznie ułożonym torze, podobnie jak ten w Cardiff. Manchester zaś jest lokalizacją, o której marzy wielu kibiców. Tamtejszy tor sprzyja walce na dystansie u zazwyczaj każde zawody są ucztą dla widzów. W Manchesterze odbyło się choćby Speedway of Nations 2021. Tam też widzieliśmy kapitalne ściganie, finalnie zakończone niestety niepomyślnie dla Polaków . A złoto było tak blisko.

Szybka Kontra. Kompromitacja Włókniarza. Co dalej z trenerem?

Szybka Kontra. Kompromitacja Włókniarza. Co dalej z trenerem? / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Oni mówią, że Cardiff pozostanie w kalendarzu

Michał Korościel podczas transmisji z Cardiff powiedział, że o przyszłości turnieju w stolicy Walii jest spokojny. Wtórował mu Rafał Lewicki. Tym samym stoi to w opozycji do informacji, które krążyły po strefie dla mediów w Cardiff. Oficjalnie kalendarz nowego sezonu Grand Prix powinniśmy poznać jesienią. Często słychać narzekania, że jest on zbyt sztywny, a brakuje nowych miejsc. Ewentualnie zmieniona lokalizacja turnieju w Wielkiej Brytanii byłaby czymś w rodzaju powiewu świeżości.