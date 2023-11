Sprawili im ogromny zawód. Zaskakujące słowa prezesa

Tauron Włókniarz Częstochowa ma za sobą niezwykle trudny sezon. Klub miał wysokie aspiracje do zdobycia jednego z medali. Marzyli również o upragnionym finale, a skończyli bez żadnego z krążków. Choć kibice są zawiedzeni, to prezes spogląda na to nieco inaczej. - Jesteśmy zadowoleni, bo w wielu klubach zdobyć czwarte miejsce to duża sprawa - mówi Michał Świącik.