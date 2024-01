Sprawił mu przykrość. To było głośne rozstanie

Drabik nie ściemniał. Zachowanie Świdnickiego go zabolało

Po odejściu z Włókniarza Drabik udzielił szczerego wywiadu Dariuszowi Ostafińskiemu. - Na początku mówili w klubie o Mateuszu, że każdy z nim wygrywa, że syn prezesa jedną ręką go pokonał. Pokazywali filmik i mówili: zobacz, tutaj o mało sam sobie nogi nie przejechał. Wziąłem jednak Mateusza i mówię: masz fajne warunki, weź się trochę powyginaj na motocyklu. On na szczęście chciał to zrobić i zrobił. I faktycznie trochę mnie przypomina - wspominał.



Brak podziękowań po zdobyciu mistrzostwa Polski zabolał cenionego trenera. - On się zmienił. Jak jest trochę sukcesu, to ludzie zapominają. Ja nawet tego finału nie oglądałem. Szkoda, że nawet nie powiedział "dzięki Slammer". Bo słyszałem, że dziękował Momotowi. Ja mu przez gardło nie przeszedłem. Cieszę się jednak z tego, że ma to złoto. Wciąż mam przed oczami taką rozmowę z nim i jego tatą, gdzie tłumaczyłem im, że mają swoje pięć minut, że tylko Ekstraliga, bo oni byli po rocznym wypożyczeniu do drugoligowego wtedy Krosna i chcieli tam zostać - mówił w tym samej rozmowie.