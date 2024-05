Sprawdziło się najgorsze. Gwiazdor kontuzjowany. To dla nich dramat

To katastrofa dla Fogo Unii Leszno. Najbardziej utytułowany klub żużlowy w Polsce najpierw złożył skład, który już na papierze miał walczyć o utrzymanie, opierając się na jednym liderze, Januszu Kołodzieju. Następnie Unia zremisowała mecz z Falubazem Zielona Góra na własnym torze - z głównym rywalem do utrzymania w PGE Ekstralidze, a 3 maja przegrała z kretesem z kolejnym rywalem, który miał bić się o utrzymanie, GKM-em Grudziądz. Co gorsza kontuzji uległ wspomniany wcześniej Janusz Kołodziej.