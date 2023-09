Sprawdził się najgorszy scenariusz. Nie mogą popełnić choćby jednego błędu

Pomimo okrojonego składu, triumfatorzy sezonu zasadniczego wciąż wierzą w sukces. Na naszych łamach walkę do samego końca zapowiadał chociażby Adrian Skubis. - Bez względu na sytuację, my nadal walczymy o złoto. Taki mamy cel. To się nie zmienia. W DNA każdego sportowca, każdego Spartanina jest przecież walka o zwycięstwo. Te kontuzje nie powodują żadnej korekty naszych planów - powiedział oficer prasowy klubu. Podopieczni Dariusza Śledzia w niedzielę muszą pojechać wręcz perfekcyjnie, tak by do domu wrócić z co najmniej czterdziestoma punktami na koncie.