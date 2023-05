Sprawdzian na szóstkę. Udany rewanż naszej kadry

Dla naszej kadry spotkanie w Rybniku było pierwszym i zarazem najważniejszym sprawdzianem przed zbliżającym się wielkimi krokami drużynowym pucharem świata we Wrocławiu . Rafał Dobrucki na Śląsk zawitał ze wszystkimi najlepszymi zawodnikami. Z orzełkiem na piersi wystartowali między innymi Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski czy Patryk Dudek, czyli stali uczestnicy tegorocznego cyklu Grand Prix.

Australijczycy również poważnie podeszli do tematu i na obiekt ROW-u sprowadzili wielkie gwiazdy. Kibicom zaprezentował się Jason Doyle. Ponadto punkty dla swojego kraju zdobywali chociażby Max Fricke oraz Jack Holder. Nie przekonało to jednak fanów do przyjścia na stadion. Trybuny bowiem świeciły pustkami.