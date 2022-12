Sprawca pobicia trenera usłyszał zarzuty. To mu grozi

Sprawca ma zakaz zbliżania się do Jankowskiego

Prokuratura zastosowała wobec sprawcy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Musi się on stawiać w określone dni na komendzie. Ma też zakaz zbliżania się do swojej ofiary. - Sprawcy pobicia grozi do 5 lat pozbawienia wolności - dodaje Lemański.