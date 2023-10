Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Dziecka. To już koniec

Do szkółki Tauron Włókniarza Częstochowa Marcel Kowolik trafił przed sezonem 2021. Bardzo szybko odechciało mu się jednak jazdy w nowym klubie. Po roku jego prawni opiekunowie złożyli wypowiedzenie i stwierdzili, że chcą iść do Betard Sparty Wrocław.

Rzecznik Praw Dziecka przeczytał o cierpieniu juniora

Bardzo długo trwały przepychanki o Kowolika, bo Włókniarz nie chciał puścić zawodnika za darmo. Sprawa trafiła nawet do Rzecznika Praw Dziecka, który dostał pismo informujące o tym, że junior cierpi, bo nie może robić tego, co kocha. W Częstochowie przekonywali, że pismo to absurd, a oni nie są niczemu winni. Argumentowano, że to sam Kowolik zrezygnował z treningów, choć był na nie zapraszany. Pytano, jak to jego cierpienie ma się do wypowiedzenia, które rodzina złożyła w jego imieniu.