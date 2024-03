Spotkali go w markecie. Nie mogli uwierzyć

- W Lloret de Mar z GKM-em Grudziądz się nie spotkaliśmy, ale widzieliśmy Piotra Barona. Spotkaliśmy się na zakupach w galerii handlowej . Chwilę porozmawialiśmy. Był to jednak zupełny przypadek, nie było żadnej "ustawki" . Apator udał się na obóz bardzo blisko Lloret de Mar i na siebie trafiliśmy - opowiada Kryjom, który przebywał w Hiszpanii tylko trzy dni. Pozostali uczestnicy byli tam przez tydzień.

Jeszcze w poprzednim sezonie Piotr Baron pracował w Unii Leszno. W ciągu siedmiu sezonów zdobył z klubem cztery tytuły Drużynowego Mistrza Polski. W latach 2017-2020 Unia była dominatorem, nie schodziła z najwyższego stopnia podium PGE Ekstraligi. Później przyszły lata chude i przed sezonem 2024 leszczynianom bardziej przepowiada się walkę o utrzymanie niż o medale.



O tej porze roku w Hiszpanii nie jest najcieplej. - Kiedy świeci słońce, to na pewno jest dużo cieplej, jak w Polsce, ale ostatnie dni obozu były troszeczkę pochmurne i niestety trzeba było założyć kurtkę zimową. Warunki na zewnątrz mieliśmy lepsze do treningu niż w naszym kraju, co skrzętnie wykorzystaliśmy. Tylko się cieszyć, bo wykonana praca przyniesie efekt w sezonie - dodaje dyrektor Unii.