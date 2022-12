Spotkał się ze znanym influencerem. Namówił go na żużel?

Messi był nim zażenowany

Największe kontrowersje kucharz-celebryta wywołał jednak tuż po zakończeniu finałowego spotkania Francuzów z Argentyńczykami. Salt Bae nie tylko pojawił się na murawie boiska, ale i nachalnie namawiał piłkarzy, by ci jeszcze na murawie pozowali z nim do zdjęć. Szczególnie głośnym echem obiło się nagranie momentu, w którym nagabywał na to cieszącego się z mistrzostwa Leo Messiego.

Media społecznościowe żyły tym na tyle mocno, że FIFA zdecydowała się wszcząć w tej sprawie oficjalne dochodzenie. Chodzi o to, że kucharz-celebryta dotykał po dekoracji puchar dla zwycięzcy. Zgodnie z protokołem FIFA czynić mogą to tylko określone osoby - zwycięzcy, działacze federacji oraz głowy państw.

Woryna zaprosił go na żużel?

Nie wiadomo jak skończy się śledztwo, tym bardziej że na obiedzie w restauracji Salt Bae gościł ostatnio sam Gianni Infantino - prezydent FIFA. Póki co infulencer przedarł się do głównego nurtu. Okazję do żartu wykorzystali bez wahania administratorzy mediów społecznościowych częstochowskiego Włókniarza. Wkleili oni podobiznę Salt Bae w fotografię swoich żużlowców cieszących się z brązowego medalu DMP. Wygląda to tak, jakby kucharz nagabywał świętującego Kacpra Worynę. Kibice przyjęli dowcip ze sporym entuzjazmem.