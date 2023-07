Sportowiec starł się z kibicem. "Robią z niego bohatera narodowego"

Krzystyniak: Nie będę bronił Woffindena

Ekspert jest zdania, że Woffinden zawinił. Winnych jednak jest więcej. - Nie powinno dojść do takiej sytuacji. Nie będę bronił Woffindena, ale każdy tutaj zawinił. Kibic nie powinien w tym miejscu być, ochrona nie powinna dopuścić, aby on tam się znalazł, a Tai nie powinien w ten sposób atakować kibica czy innego człowieka. Całe szczęście, że nie uderzył głową, tylko ręką. Tłumaczenie zapachniało polityką. Często widzimy, jak politycy się tłumaczą. Potrafią z dnia zrobić noc - twierdzi.



Sparta w swoim oświadczeniu wyraźnie zaznaczyła, że żużlowiec dokonał obywatelskiego ujęcia osoby, która wtargnęła na pas bezpieczeństwa ze strefy trybun przy biernej reakcji służb ochrony. - Przeprosiny byłyby najlepszym rozwiązaniem. Tai powinien przeprosić i wziąć to na klatę, a według niektórych za chwilę będzie bohaterem narodowym, bo bronił drużyny wrocławskiej i jej kibiców. Źle zostało to wytłumaczone. Słowa skruchy i przeprosiny z pewnością nie zamknęłyby jednak tematu - dodaje nasz rozmówca.