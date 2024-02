Sport narodowy wróci do Warszawy? Będziecie w szoku, w jakiej formie

Dwadzieścia lat temu Gwardia Warszawa po raz ostatni pojechała w lidze . Tor przy Racławickiej (w dzielnicy Mokotów) od dawna stoi i niszczeje, nic się tam nie dzieje. Co jakiś czas pojawiają się informacje o rzekomej chęci reaktywacji żużla w stolicy, ale absolutnie nic z tego nie wynika. Mało kto wierzy, że kiedykolwiek na tym stadionie zawarczą jeszcze motocykle. Młodsze pokolenie warszawiaków w ogóle nie wie, że był tam kiedyś ligowy żużel. Ci starsi zaś nie za bardzo poważnie podchodzą do planów o jego ewentualnym powrocie.

Za to raz w roku w maju do Warszawy przyjeżdżają najlepsi żużlowcy świata, którzy mierzą się w rundzie GP organizowanej na Stadionie Narodowym. Trudno jednak traktować to jako sygnał powrotu żużla do stolicy, bo dzieje się to raz na dwanaście miesięcy na stadionie, który nie jest stricte żużlowym. Po zakończeniu zawodów tor jest rozbierany i tyle go widzieli. Nawierzchnię przygotowuje się tylko na ten jeden turniej i przez cały rok pod względem żużlowym w Warszawie jest cisza.