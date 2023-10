Spór we władzach państwa! W tle wielkie miliony

Jeszcze kilka dni temu wydawało się naturalne, że Koalicja Obywatelska do spółki z Trzecią Drogą oraz Lewicą przejmą władze w Polsce. Wyniki wyborów wskazują, że to właśnie te trzy koalicyjne ugrupowania miałyby sejmową i senacką większość. Im dalej po wyborach, tym stosunki w partiach są coraz bardziej napięte, co może nie służyć obecnie trwającym negocjacjom koalicyjnym.