Spór Polaka z klubem, stracił ogromne pieniądze. "Niemałe zaskoczenie"

Kościuch w sezonie 2023 w barwach Wybrzeża Gdańsk wystartował w 19 wyścigach. Zdobył w nich 16 punktów z trzema bonusami. Nagle przestał się pojawiać w składzie, a klub pozyskał Oskara Kołaka, który był wpisywany do programu, wyjeżdżał do prezentacji, ale podczas meczów zastępowali go zawodnicy do lat 24: Mads Hansen i Keynan Rew. Manerw z "kevlarem" udał się menedżerowi Erykowi Jóźwiakowi, bo zespół z Gdańska wszedł do fazy play-off.



Po jakimś czasie okazało się, że Kościuch wysłał do klubu zwolnienie lekarskie (przed wyjazdowym meczem w Bydgoszczy). Wrócił do składu pod koniec sezonu, ale nie dokończył rozgrywek, bo przed drugim ćwierćfinałowym spotkaniem Polski Związek Motorowy rozwiązał kontrakt 40-latka z winy klubu. Zaległości wobec żużlowca miały przekroczyć dwa miesiące. Na tym nie skończyła się przygoda polskiego żużlowca z nadmorskim klubem.



