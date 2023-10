Sponsor pokłócił się z prezydentem. Co dalej z klubem?

Już od wielu lat w Opolu nastawiają się na awans do 1. Ligi, co roku klub jest jednym z faworytów rozgrywek na najniższym szczeblu i co roku również w tej rywalizacji rozczarowuje, mimo naprawdę dużego wsparcia miejscowego środowiska sponsorskiego i niezłego składu, jaki udaje się montować Kolejarzowi. To właśnie tam przez długi czas jeździł jeden z najlepszych zawodników ligi, czyli Oskar Polis. Teraz jednak wychowanek Włókniarza zdecydował się na transfer do 1. Ligi i pojedzie w barwach Orła Łódź. Ale propozycje miał już dawno temu.