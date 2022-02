Sponsor mistrza świata właścicielem klubu. Kolejna potęga na ścianie wschodniej

Zmiany w Stali Rzeszów. Przeniesienie kluby do spółki i przejęcie władzy przez duet Michał Drymajło (właściciel spółki), Łukasz Rojek (prezes) oznacza, że Stal będzie dysponowała budżetem pozwalającym walczyć o awans do eWinner 1. Ligi.

Stal Rzeszów ma już ekstraligowy stadion

W Rzeszowie mają już stadion spełniający ekstraligowe wymogi, a teraz budują drużynę, która za chwilę będzie walczyła o awans do pierwszej ligi. Po przejęciu drużyny przez spółkę budżet ma wynosić 3 miliony złotych i będzie jednym z największych w 2. Lidze Żużlowej.

Klub liczy na świetną jazdę zawodników, którzy może nie będą zarabiać jakiś szalonych pieniędzy, ale za to będą mogli liczyć na regularne i szybkie wypłaty. Faktury mają być rozliczane do kilku dni po meczu, co żużlowcom ma pozwolić zadbać o sprzęt. Nikt nie będzie się mógł skarżyć, że nie ma kasy na remonty silników.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Kurski i Babiarz gwarancją medalu dla Polaka. WIDEO INTERIA.TV

Chcą awansować do play-off i wygrać derby z Unią Tarnów

Oczywiście walka o awans, to nie tyle cel, co marzenie. Cele, to przede wszystkim awans do play-off i wygranie derbowego dwumeczu z Unią Tarnów.

Przejęciu zespołu przed duet Drymajło-Rojek, to początek zmian. W najbliższych dniach klub chce się skupić na tym, żeby zakończyć spór z młodzieżowcami: Mateuszem Majcherem i Jakubem Stojanowskim. Utrzymanie tej dwójki znacząco wzmocni siłę rażenia drużyny, której menadżerem ma być Paweł Piskorz.