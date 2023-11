Sponsor miał opłacić jego kontrakt. Ostatecznie obrał inny kierunek

Prezes Włókniarza, Michał Świącik od razu rzucił się w poszukiwania nowego menedżera, a początkowo faworytem był Jacek Frątczak, który miał już pomagać częstochowianom w trakcie fazy play-off minionego sezonu. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia. Dlatego też Michał Świącik skierował swój wzrok w innym kierunku. I tak też zakontraktowano Janusza Ślączkę, który z Włókniarzem związał się roczna umową. Janusz Ślączka związał się z Tauron Włókniarzem Częstochowa, choć długo wahał się przed podjęciem decyzji. Wpływ na to miał fakt, że kusiła go Stal Rzeszów. Jeden ze sponsorów tamtejszego klubu chciał dokładać 12 tysięcy złotych miesięcznie do jego kontraktu. W 1. Lidze Ślączka miałby większy spokój, ale ostatecznie wybór padł na Częstochowę.