Sponsor dał im górę pieniędzy. W zamian oczekuje jednego

Kilka dni temu odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Jerzego Kanclerza, właścicieli firmy Abramczyk oraz zawodnika Mateusza Szczepaniaka . Poinformowano, że będzie on zresztą kapitanem zespołu w nadchodzącym sezonie, co świadczy o dużym zaufaniu wobec niego, bowiem ten żużlowiec jeździ w Polonii zaledwie od kilku miesięcy. Najważniejszą informacją było jednak coś innego. Oficjalnie zakomunikowano, że Polonia kolejny już rok będzie miała w nazwie firmę Abramczyk. I tym razem dostanie znacznie większe wsparcie.

Jak powiedział sam prezes Jerzy Kanclerz, Abramczyk da na sezon 2024 kwotę o 100 procent większą niż dotychczas. Można zatem domniemywać, że w Bydgoszczy już nie tylko działacze klubu mocno liczą na awans. Tak duże pieniądze ze strony głównego sponsora dobitnie świadczą o chęci zaatakowania PGE Ekstraligi. Wszyscy w Bydgoszczy chcą, by rozbrat Wiktora Przyjemskiego z klubem trwał jak najkrócej. A i on sam chyba na to liczy, bo w Lublinie podpisał umowę tylko na rok.