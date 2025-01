Spółka Skarbu Państwa zostawiła słynny klub. Upadek był o krok, mamy nowe wieści

Żużel. Unia Tarnów ma budżet na sezon 2025

Unia zakontraktowała już prawie wszystkich zawodników. Klub czyni starania jeszcze o polskiego zawodnika do lat 21, a także o juniora. Konkrety mogą pojawić się jeszcze w styczniu. Prezes Góral zapewnił nas, że w tym roku nad żużlową Unią Tarnów nie zbiorą się czarne chmury. Działacz jest spokojny, że pieniędzy wystarczy do końca rozgrywek.



- Dostaliśmy bardzo duże wsparcie od województwa w postaci 1,9 miliona złotych. Pieniążki będą przeznaczone na tzw. przygotowanie się zawodników do sezonu oraz część na zdobywane przez nich punkty. Cały czas pracujemy nad budżetem, szukamy pieniędzy. Z tego też powodu stworzyliśmy klub "Jaskółcza 100". Jest duże zainteresowanie, codziennie odbywam spotkania. Cieszy mnie to, że w Tarnowie wraca "moda" na żużel - przekazał nam prezes Unii.



Góral robi wszystko, aby budżet tarnowskiego ośrodka ciągle się powiększał. - Firmy bardzo fajnie nas odbierają, nic tylko się cieszyć. Jest bardzo duża różnica w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wówczas ciężko było namawiać firmy do współpracy z tego względu, że byliśmy jedną wielką niewiadomą. Sponsorzy obawiali się, czy wystarczy nam środków do ostatniego meczu. Zawodnicy podeszli do sprawy po przyjacielsku i cudem udało nam się wykonać nasz plan. Tak, to był cud - przyznał.