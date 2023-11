Spółka Skarbu Państwa w kolejnym klubie. Prezes stawia sprawę jasno

Energa Wybrzeże Gdańsk od kilku dobrych lat startuje w pierwszej lidze. Ostatni raz w Ekstralidze występowali w 2014 roku. Od tamtego momentu nie udało im się wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. To ma się niedługo zmienić.

To będzie nowa potęga?

W ubiegłym tygodniu ogłoszono, iż Energa z Grupy ORLEN zostanie sponsorem gdańskiego klubu na przyszły sezon. Na stronie Wybrzeża można było przeczytać, że celem strategicznym w perspektywie trzyletniej jest walka o medale Drużynowych Mistrzostw Polski. - Umowa jest podpisana na najbliższy sezon, ale wierzę, że to początek dłuższej współpracy. Wraz ze sponsorem stawiamy sobie ambitne cele. Inaczej nie da się osiągnąć dobrych rezultatów. Coraz więcej klubów otrzymuje wsparcie ze spółek Skarbu Państwa. U nas zajęło to trochę czasu, żeby się porozumieć i dotrzeć do sponsora. To nie jest tak, że wystarczy się zgłosić. Trzeba być wiarygodnym partnerem - mówi Tadeusz Zdunek dla Tygodnika Żużlowego.