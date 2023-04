Spokój właścicieli. Głowy trenerów nie polecą [FELIETON]

Toruń i Grudziądz nie mają w ostatnich dniach dobrej prasy. Atmosfera wokół obu klubów gęstnieje z każdym dniem. Coraz częściej dyskutuje się, że pracę mogą stracić trenerzy - Robert Sawina i Janusz Ślączka . Panowie mieliby zapłacić posadą za to, że zespoły przez nich dowodzone nie spełniają oczekiwań na początku sezonu. Ten pierwszy podał się nawet do dymisji, która nie została jednak przyjęta.

Sawina niepotrzebnie się wychylił

Nie zazdroszczę chłopakom, bo zawodnicy zmagają się z problemami, a oni świecą oczami za kiepską dyspozycję poszczególnych żużlowców , przez co znajdują się na pierwszej linii strzału. Tylko, że Janusz z Robertem nie wsiądą za podopiecznych na motocykl.

Jedyną rzeczą do której można się przyczepić w odniesieniu do trenera Sawiny, to niefortunna wypowiedź zahaczająca o stan toru w Krośnie, że jest niebezpieczny i zagraża zdrowiu zawodników. Nie było mnie tam, więc nie twierdzę, że Robert nie miał racji, ale takie dyskusje ucinają decyzje jury zawodów, sędziego oraz komisarza.