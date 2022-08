Spięcie między klubami. Podejrzenia o brudną grę!

Przed nami półfinały drugoligowych rozgrywek. W nadchodzących dwumeczach OK Bedmet Kolejarz Opole zmierzy się z SK Optibet Lokomotivem Dyneburg, a Metalika Recykling Kolejarz Rawicz ze SpecHouse PSŻ-em Poznań. Regulaminowe zapisy blokują ewentualny awans Łotyszy na zaplecze PGE Ekstraligi, więc zupełnie naturalnie to drugi dwumecz przyciąga póki co większą uwagę opinii publicznej.

Między poznaniakami i rawiczanami gorąco będzie zapewne nie tylko na torze. Całe środowisko dobrze wie, że działacze obu klubów nie pałają do siebie sympatią. W bezpośredniej rywalizacji obu zespołów w fazie zasadniczej górą był Kolejarz, lecz na Golęcinie nie zamierzają powtórzyć klęski sprzed kilku miesięcy. O swoje szanse dbają nie tylko trenując na torze, ale i sprytnie lobbując w kuluarach. Najpierw szybko porozumieli się z Fogo Unią Leszno w sprawie gościnnych występów Damiana Ratajczaka, a teraz na światło dzienne wyszły ich starania w kręgach związanych z Główną Komisją Sportu Żużlowego.

Szybka kontra. Sąd nad trenerem kadry Polski. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Poznań chce brudnej gry?

Standardowa procedura przygotowań do meczu zakłada, iż komisarz toru - zewnętrzna, niezawisła i niezależna osoba funkcyjna wyznaczana przez związek, swego rodzaju asystent sędziego do spraw przygotowania nawierzchni - zjawia się na stadionie dopiero rano w dzień spotkania. Od momentu przekroczenia bramy stadionu to ona odpowiada za przygotowanie nawierzchni. Do tego czasu wszystkie decyzje podejmuje klub organizatora.

Tym razem będzie inaczej. Choć synoptycy nie przewidują żadnych komplikacji atmosferycznych na rawickim niebie, to komisarz zjawi się na stadionie już dzień wcześniej, tak jak w przypadku spotkań zagrożonych przez niekorzystne prognozy pogody. Maila z decyzją i wyjaśnieniem, że została ona podjęta na wniosek PSŻ-u Kolejarz udostępnił na Facebooku.