Spełnili marzenie kibiców. To dopiero początek ich dominacji?

Minus dwanaście punktów. Z taką stratą do rewanżowego finału przed własną publicznością przystępował Motor Lublin. Dla jednych było to dużo, a dla drugich mało. - W żużlu się lepiej broni niż atakuje - pisał na naszych łamach na przykład Jacek Frątczak, który stawiał na złoto dla Moje Bermudy Stali.

Po pechowym zdarzeniu Moje Bermudy Stal nie zdołała wrócić do gry. Szalejący Bartosz Zmarzlik i podwójnie zmotywowany Martin Vaculik to było zdecydowanie za mało, by Gorzów rozpoczął świętowanie do białego rana. W siódmym niebie po czternastym wyścigu byli za to w Lublinie, bo Dominik Kubera oraz Mikkel Michelsen wygrywając podwójnie zamknęli sprawę mistrzostwa kraju.