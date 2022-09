Spełnił marzenie z dzieciństwa. Miał 7 lat, gdy to wymyślił

Choć niebieski kolor dominuje też na kevlarze Rasmusa Jensena, możemy spostrzec nań też inne kolory: czerwony, zielony, fioletowy, a poza tym wzór w szachownicę. Mówiąc wprost - dzieje się. Wygląda to tak, jakby żużlowiec inspirował się zawodnikami z przeszłości. Kolor fioletowy mógłby nawiązywać do Tony’ego Rickardssona, czerwony do Leigh Adamsa, a zielony do słynnego kombinezonu Tomasza Golloba. Czy tak faktycznie jest? Nie do końca.