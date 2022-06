Spełnił marzenie i zasiadł za kierownicą bolidu Formuły 1

Maciej Janowski zasiadł za kierownicą bolidu

Maciej Janowski słynie z zamiłowania do wielu dyscyplin sportowych, ale motoryzacja to zdecydowanie jego konik. Na co dzień reprezentuje Betard Spartę Wrocław (aktualnego mistrza Polski), a w cyklu Grand Prix walczy o swój pierwszy medal w karierze. Ma nawet szansę na mistrzostwo świata, bo po trzech rundach zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji przejściowej ze stratą jedynie punktu do prowadzącego Bartosza Zmarzlika.

Wrocławianin wykorzystał ostatnio lukę w swoim żużlowym kalendarzu i wybrał się na tor Red Bull Ring w Austrii, gdzie miał okazję spełnić swoje marzenie z dzieciństwa. Chodzi o przejazd bolidem Formuły 1, który był możliwy dzięki współpracy z koncernem energetycznym. Maciej od lat jest twarzą austriackiego giganta na żużlowym rynku. W ostatnim czasie coraz częściej bierze udział w tego typu akcjach, jednak jego obecność na torze Formuły 1 to coś wyjątkowego.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka Kontra. Motor Lublin idzie na zakupy INTERIA.TV

- Spełniłem jedno z marzeń z dzieciństwa i śmigałem po torze F1. Red Bull Ring to obiekt, który robi gigantyczne wrażenie, a jazda pod okiem Davida Coultharda to coś niepowtarzalnego - napisał w swoich mediach społecznościowych zawodnik.

Instagram Post

- Tylko nie zamieniaj żużlowego motocykla na bolid - pisali w komentarzach kibice, którzy byli pod wrażeniem zdjęć, jakimi podzielił się z fanami Janowski.

Swoją drogą samo spotkanie Davida Coultharda, byłego świetnego kierowcę Formuły 1 i wicemistrza świata z 2001 roku było dla żużlowca wielkim przeżyciem. Być może natchnie go to do jeszcze lepszej jazdy, bo już w najbliższą sobotę czeka go wielkie wyzwanie. Chodzi o 4. rundę cyklu Grand Prix na torze w niemieckim Teterow. Janowskim ma wielkie aspiracje, a ewentualny dobry występ pozwoli mu umocnić swoją pozycję w czubie klasyfikacji.