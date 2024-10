Spektakularny transfer w polskiej lidze. 23-latek znalazł nowy klub

Jakub Miśkowiak nie będzie w przyszłym roku zawodnikiem ebut.pl Stali, choć klub ogłosił go 24 września. Miało to miejsce chwilę przed zwolnieniem trenera Stanisława Chomskiego. Polak niczego nie podpisał, więc ta sytuacja diametralnie zmieniła jego podejście do działaczy z Gorzowa. W zamian oczekiwał zmiany wcześniej uzgodnionych warunków finansowych.