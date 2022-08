Spędził tam wiele lat, ale i tak go zaskoczyli

Wychowanek leszczyńskiej Unii chwalił po meczu kolegów z drużyny. - Mikkel i Mateusz, którzy jeździli na próbie toru, przekazali nam mnóstwo informacji, które były trafione - to było najważniejsze. My później przełożyliśmy to na to, że od pierwszych biegów nie musieliśmy szukać i błądzić, tylko cały czas ulepszać to, co już wyciągnęliśmy z tej próby - analizował po turnieju Dominik Kubera, żużlowiec Motoru Lublin.