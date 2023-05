Sparta znów to zrobiła. Co się dzieje z Janowskim?

To był dla GKM-u mecz, który według większości ekspertów z góry nosił znamiona skazanego na porażkę. Do Grudziądza przyjechał hegemon PGE Ekstraligi, zespół absolutnie bez słabych punktów, konstelacja gwiazd w której naprawdę próżno szukać minusów. Czym zaś miał straszyć GKM? Chyba tylko statystykami. Betard Sparta Wrocław od lat ma w Grudziądzu jakieś dziwne problemy. Kontuzje, pech, zdarzenia losowe - to wszystko powodowało, że Sparta nie mogła tam wygrać.