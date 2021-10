Sparta zabrała głos w sprawie toromistrza. Apator ma problem?

- Grzegorz Węglarz ma umowę z naszym klubem. Kontrakt jest ważny także na kolejny sezon. Pan Węglarz złożył też deklarację, że będzie pełnił obowiązki toromistrza w 2022 roku. Zapowiedział, że wszystko zostaje bez zmian - mówi nam Adrian Skubis, oficer prasowy Betard Sparty.

To Apator ma tego Węglarza, czy nie?

Oświadczenie mistrza Polski jasno pokazuje, że mamy problem. Dotąd bowiem, na bazie sygnałów płynących z Torunia, można było sądzić, że Węglarz będzie pracownikiem eWinner Apatora. Krzysztof Gałandziuk, który we wrześniu zamienił Wrocław na Toruń, przekonywał, że przenosi się z Węglarzem, że obaj podpisali w tym samym czasie kontrakt z eWinner Apatorem.

O ile jednak w przypadku przeprowadzki Gałandziuka nie ma żadnych wątpliwości, to trudno powiedzieć, jak tak naprawdę zakończy się sprawa Węglarza. Jeśli ma dwie umowy, to z którejś będzie musiał zrezygnować.

Między toromistrzem i Apatorem miało zaiskrzyć na Grand Prix

Nie wiemy, czy są jakieś problemy na linii Węglarz - Sparta, natomiast środowisko aż huczy od plotek na temat tego, co stało się w Toruniu przy okazji Grand Prix. Niektórzy kategorycznie temu zaprzeczają, ale od jednego z pracowników eWinner Apatora słyszymy, że przy okazji sobotniej GP doszło do awantury między Węglarzem i ekipą miejscowych.

Toromistrzowi miało się nie spodobać to, że został odsunięty od przygotowania nawierzchni na te zawody. Miał mówić: - nie będzie żadnej emigracji. Jeśli do tego dodamy oświadczenie Sparty, to wygląda na to, że Apator ma problem. Chyba że jest coś, o czym nie wiemy.