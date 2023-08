Sparta wyrzuca Unię z play-off. Jeden lider to za mało

Fogo Unia Leszno miała duże nadzieje, że uda się we Wrocławiu powalczyć o korzystny wynik, który da tej drużynie awans do półfinałów w roli lucky losera. W końcu we Wrocławia ten zespół zawsze radził sobie dobrze. I nie inaczej było tym razem, bo nie obejrzeliśmy jednostronnego spotkania, a kilka biegów przyniosło sporo emocji. Tyle tylko, że Betard Sparta była wyraźnie lepszym zespołem wygrywając z taką przewagą, że to For Nature Solutions Apator Toruń dzięki dobremu wynikowi w Lublinie załapał się do półfinałów jako lucky loser.