Sparta ustawiona na lata. Przeszkodzić może tylko KSM

Betard Sparta Wrocław wreszcie znalazła skład idealny? Wszystko na to wskazuje Przed sezonem prezes Andrzej Rusko zamienił Maksa Fricke’a na Artioma Łagutę, a ten nie potrzebował wiele czasu na asymilację. Już w swoim pierwszym roku na Stadionie Olimpijskim poprowadził wrocławian do Drużynowego Mistrzosta Polski, na szczyt nieosiągalny przez nich przez ostatnie 15 lat.

Wygranego składu się nie zmienia? Na pewno nie należy dokonywać zmian zbyt radykalnych. Na Dolnym Śląsku podeszli do tego z wyczuciem - wchodzącego w wiek seniora Przemysława Liszkę zastąpiono juniorem, o którego biło się pół PGE Ekstraligi - Bartłomiejem Kowalskim. Miejsca w składzie nie stracił więc nikt, kto mógłby w nim zostać, a aktualny mistrz i tak znacząco się wzmocnił, bo właśnie formacja młodzieżowa była w 2021 roku jego piętą achillesową.

Niewymienianie większości drużyny na zawodników z zewnątrz nie musi jednak oznaczać pasywności podczas okienka transferowego. Betard Sparta zamiast kusić gwiazdy innych klubów zdecydowała się położyć nacisk na negocjacje z tymi żużlowcami, którzy dali jej największy od lat sukces. Liderzy zespołu - Tai Woffinden oraz Artom Łaguta zostali skłonieni do tego, by związać się z wrocławianami na kolejne 3 lata. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już wkrótce podobną decyzję ogłosi także Maciej Janowski.

To dobra decyzja. Cała trójka należy do ścisłej światowej czołówki - w minionym sezonie Artiom Łaguta został indywidualnym mistrzem świata, Woffinden zaś ma na swym koncie 7 medali, w tym aż 3 złote. Dorobek Macieja Janowskiego nie ma co prawda na koncie żadnego krążka, ale w Grand Prix jest postacią wyróżniającą się i powszechnie uznaje się go za drugiego najlepszego Polaka w ostatnich latach. Nic nie wskazują na to, by któryś z nich miał w najbliższym czasie obniżyć loty.

Czugunow i Bewley swoje najlepsze lata mają jeszcze przed sobą. Za ich przydatnością w składzie przemawiają inne okoliczności niż tylko umiejętność jazdy na motocyklu - wiek poniżej 24. roku życia oraz, w przypadku tego pierwszego, polski paszport. O takiej drugiej linii marzy każdy klub w lidze i marzyć będzie jeszcze przez 2 lata.

Sparta Wrocław ustawiła się na lata. O ile PGE Ekstraliga nie zdecyduje się na wprowadzenie KSM-u, to wrocławianie w każdym z najbliższych sezonów będą określani głównym kandydatem do tytułu.