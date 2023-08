Spadnie z najlepszej ligi świata. Tam może wylądować

Gleb Czugunow zakończył sezon ze średnią biegową 1.5, co na ten moment plasuje go na 36. miejscu wśród najskuteczniejszych zawodników najlepszej ligi świata. Rosjanin z polskim paszportem reprezentował barwy Zooleszcz GKM-u Grudziądz, do którego został wypożyczony z Betard Sparty Wrocław.