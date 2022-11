Spadła na nich fala krytyki. Mają Polskę za dojną krowę

Niemal ta sama kolejność, te same miasta i ci sami uczestnicy. Tak w praktyce będzie wyglądał przyszłoroczny cykl Grand Prix. Nie ma hucznie zapowiadanych zmian, rund w Mildurze, Rostocku czy Lonigo. Jest Ryga, ale póki co organizator nie potwierdził jeszcze turnieju. Całkiem więc prawdopodobne, że zawody zostaną przeniesione do Daugavpils, które wielokrotnie organizowało już turnieje. Tej lokalizacji jednak wszyscy też mają już dosyć, bo zawody tam są przeważnie bardzo nudne.