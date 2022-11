Spadł ze szczytu szybciej niż na niego wszedł

Miesiąc nigdy nie był perełką, wielkim talentem. To raczej typ walczaka, balansującego pomiędzy pierwszą a drugą ligą, który czasem potrafił pozytywnie zaskoczyć. Stąd też gdy w 2019 roku Motor chciał z nim w składzie jeździć w PGE Ekstralidze, większość przyjęła to ze zdziwieniem, a nawet ze śmiechem. Raczej trudno było uwierzyć, że on sobie tam poradzi. To nigdy nie był zawodnik na ten poziom rozgrywek.