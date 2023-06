Spadł im kamień z serca. Bez niego nie istnieją

Grzegorz Zengota, Chris Holder, Nazar Parnicki. Czy to skład Fogo Unii na zbliżający się finał Mistrzostw Polski Par Klubowych? Nie, to niestety lista obecnie kontuzjowanych zawodników tego właśnie klubu. Przez chwilę składała się ona z czterech nazwisk. Janusz Kołodziej brał bowiem udział w poważnym upadku w starciu przeciwko ebut.pl Stali po którym musiał przedwcześnie zakończyć zawody. Choć zdarzenie wyglądało dramatycznie, to u zawodnika nie stwierdzono żadnych złamań i prawdopodobnie wystąpi on jeszcze dziś w ciekawie zapowiadającym się pierwszym finale Canal+ Online indywidualnych mistrzostw Polski w Rzeszowie. Piotr Baron wpisał też jego nazwisko do awizowanego składu swojej ekipy na mecz w Częstochowie.