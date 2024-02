Spadająca gwiazda czy wciąż lider? On jest największą zagadką tej ligi

Po nim można spodziewać się dosłownie wszystkiego. Antonio Lindbaeck jeszcze kilka lat temu ścigał się w PGE Ekstralidze i w cyklu Grand Prix. Ostatnio jednak jego kariera znów znalazła się na ostrym zakręcie. Po dwóch spadkach z rzędu do Krajowej Ligi Żużlowej, Szwed nie miał innego wyjścia i musiał podpisać kontrakt na najniższym poziomie rozgrywkowym. Jeśli do jazdy w Landshut podejdzie poważnie, to będzie jedną z największych gwiazd ligi.