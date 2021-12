Na terminarz na pewno nie mogą narzekać w Zielonej Górze. Spadkowicz z PGE Ekstraligi rozpocznie sezon u siebie z rywalem najłatwiejszym z możliwych, czyli skazywanym na spadek Aforti Startem Gniezno. Ciężkie wyjazdowe boje czekają za to pozostałych faworytów. Abramczyk Polonia Bydgoszcz wybierze się do Niemiec na mecz z beniaminkiem - Trans Mf Landshut Devils. Cellfast Wilki Krosno zaś zmierzą się w Gdańsku ze Zdunek Wybrzeżem. Będzie to rewanż za półfinał tegorocznego play off.

Poznaliśmy układ par I kolejki eWinner 1.LŻ



Mecz z podtekstami, szczególnie dla Grzegorza Zengoty w Łodzi. Orzeł podejmie ROW Rybnik. Były reprezentant Polski w listopadowym oknie transferowym był już jedną nogą w zespole Adama Skórnickiego, ale ostatecznie podpisał kontrakt na Górnym Śląsku. Nie porozumiał się z właścicielem łódzkiego klubu, Witoldem Skrzydlewskim co do warunków kontraktu. Szef Orła określił je jako astronomiczne. Zengota bronił się w wywiadach, że jego oferta wcale nie była przesadnie wysoka, a na dodatek Skrzydlewski przed długi czas w ogóle nie odbierał od niego telefonów. Teraz na torze będzie miał okazję udowodnić jakich pieniędzy jest wart.

Rozgrywki ligowe zainaugurowane zostaną w sobotę 9 kwietnia, kolejne mecze odbędą się 10 i 11 kwietnia.



Oto pełny rozkład I rundy:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Aforti Start Gniezno

Orzeł Łódź - ROW Rybnik

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Cellfast Wilki Krosno

Trans MF Landshut Devils - Abramczyk Polonia Bydgoszcz