Solidne wzmocnienie przed derbami. Debiut jeszcze dziś?

Działacze ze stolicy Wielkopolski po słodko-gorzkim początku tegorocznych rozgrywek ekspresowo przystąpili do działania i kilkanaście godzin temu oficjalnie dopięli transfer Norberta Krakowiaka z ZOOLeszcz GKM-u . Po podpisaniu kontraktu z nowym zawodnikiem zrobiła się u nich podobna sytuacja jak w Grudziądzu (nadwyżka Polaków), w związku z tym z klubu w najbliższych dniach najprawdopodobniej odejdzie Adrian Cyfer. Dla 23-latka trzeba szybko szykować zaś specjalny plastron, bo prawdopodobnie debiut nastąpi jeszcze dziś w starciu z Arged Malesą Ostrów. W niedzielę podopieczni Tomasza Bajerskiego pojadą natomiast z równie silnym ROW-em Rybnik.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów – ebebe PSŻ Poznań:

W pozostałych pojedynkach nie lada gratka czeka między innymi niemieckich sympatyków czarnego sportu. Dwa domowe mecze na przestrzeni trzech dni czekają Trans MF Devils. Na teren naszych zachodnich sąsiadów najpierw zawita Abramczyk Polonia, a następnie Enea Falubaz. Polskie ekipy aspirują w tym roku do awansu do elity, więc przyjadą z jasnym celem - jak największym zwycięstwem. Bydgoszczanie ekspresowo będą zresztą musieli wracać do domu, ponieważ zaledwie kilkanaście godzin po ostatnim wyścigu w Landshut rozpoczną starcie ze Zdunek Wybrzeżem.